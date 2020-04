Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Moabit hat es gebrannt.

Am frühen Mittwochmorgen (01. April 2020) gingen Gerümpel und eine Wohnungstür in Flammen auf, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwölf Bewohner des Hauses seien in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer sei gelöscht worden, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie es zu dem Brand in der Sickingenstraße kam, sei noch unklar.