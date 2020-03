Stiftung Preußischer Kulturbesitz unterstützt Ärzte mit Schutzkleidung

Mit Schutzkleidung für das Gesundheitswesen will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Kampf gegen das Coronavirus unterstützen.

Museen weltweit spenden Schutzkleidung

«Wir wollen in diesen Zeiten mit den Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegekräften solidarisch sein», begründete Stiftungspräsident Hermann Parzinger die Aktion. «Die Kliniken und Praxen brauchen die Schutzkleidung jetzt nötiger als wir.» Parzinger verwies zudem auf ähnliche Aktionen am Rijksmuseum in Amsterdam oder am Whitney Museum in New York.