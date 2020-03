Berliner Linke lehnt Ausgangssperre in Coronavirus-Krise ab

Die Berliner Linke ist entschieden gegen eine Ausgangssperre in der Coronavirus-Krise.

«Jedes andere Mittel muss erst ausgeschöpft sein», sagte Linke-Chefin Katina Schubert am Freitag (20. März 2020) der Deutschen Presse-Agentur. Eine Ausgangssperre bedeute keine verlängerten Schulferien. «Wir sperren dann Leute ein», sagte die Landesvorsitzende. «Wer jetzt laut danach schreit, will politisch Kapital daraus ziehen und den starken Mann spielen.» Hinzu komme, dass eine vollständige Ausgangssperre nicht zu kontrollieren sei.

Schubert sprach sich dafür aus, dass Berlin unabhängig davon entscheiden sollte, wie andere Bundesländer mit dem Thema umgehen: «Die Situation in Berlin ist eine andere als im Schwarzwald, das ist nicht vergleichbar», so die Linke-Vorsitzende. «Wenn wir 3,7 Millionen Menschen einsperren, ist das ein großer Eingriff.» Es dürfe nicht entscheidend sein, wie eine Mehrheit der Ministerpräsidenten das bewerte. «Wir müssen für Berlin entscheiden, was das Richtige ist.»