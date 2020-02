Wegner: Wahl Ramelows wäre «Stich ins Herz unserer Partei»

Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner hat scharfe Kritik an der Zusage der Thüringer CDU, Linken-Politiker Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen, geäußert. «Dieser Schritt würde die Grundsätze der CDU Deutschlands verraten. Das wäre ein Stich ins Herz unserer Partei», teilte er am Samstag mit. «Als CDU-Abgeordnete einen Linken zum Ministerpräsidenten zu wählen, wäre eine historische Dummheit. Einen Tabubruch korrigiert man nicht durch einen weiteren Tabubruch», erklärte er bezogen auf die Debatte um die Wahl des mittlerweile geschäftsführenden Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen von AfD und CDU.

Linke, SPD und Grüne hatten sich am Freitagabend mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Die Neuwahl des Parlaments soll im Jahr darauf am 25. April 2021 erfolgen. Bis dahin soll es eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen CDU und Rot-Rot-Grün bei verschiedenen Projekten geben - etwa beim Haushalt für das kommende Jahr.