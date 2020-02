Kaum Bevölkerungszuwachs: Berlin wächst immer langsamer

Die Einwohnerzahl von Berlin ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 2010 um weniger als ein Prozent gewachsen.

Insgesamt 3 769 495 Menschen hatten am 31. Dezember 2019 Ihren Hauptwohnsitz in Berlin - rund 21 300 mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag (14. Februar 2020) mitteilte.