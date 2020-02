Twittergewitter: Feuerwehr twittert 12 Stunden lang alle Einsätze

Mit Twittermeldungen im Minutentakt informiert die Berliner Feuerwehr am heutigen Dienstag (11. Februar 2020) über ihre Einsätze.

Von 8.00 bis 20.00 Uhr sollten alle Notrufeinsätze unter dem Motto «Twittergewitter» veröffentlicht werden. Der 11.2. ist traditionell der Tag des Europäischen Notrufs - passend zur Nummer 112. Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland beteiligten sich mit Hunderten Tweets an der Aktion.

Notarzteinsätze und Fehlarme am Vormittag

In Berlin ging es am Vormittag vor allem um Notarzteinsätze mit Krankenwagen: Eine Frau erlitt einen Schlaganfall, ein ohnmächtiger Mensch wird auf einem Dachboden gefunden, ein Betrunkener liegt in einem U-Bahnhof oder ein Mann blutet nach einer Schlägerei. Dazu kamen Fehlalarme und eher selten auch ein Feuer, das gelöscht werden musste.