BSR holt letzte Weihnachtsbäume ab

Wie die BSR am 20. Januar 2020 mitteilte, können über die BSR-App, Internetseite oder telefonisch unter 030 7592 4900 die Fundorte angeben werden. Die Weihnachtsbäume werden dann von der BSR bei den normalen Hausmülltouren entsorgt. Spezielle Sammeltouren gibt es nicht. Die reguläre Abholung wurde am 18. Januar beendet. Weihnachtsbäume dürfen laut BSR nicht in der Biotonne landen, weil sie sich nicht für die Biogasanlagen der Stadtreinigung eignen.