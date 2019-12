2000 zusätzliche WLAN-Hotspots in Berlin geplant

Nach den Worten Gaeblers ist anfängliche Skepsis über das Programm etwa seitens der Bezirke einer «großen Dynamik» gewichen. Hotspots befinden sich zum Beispiel an Bürogebäuden des Landes und der Bezirke, an Gerichten, an Sport- und Kultureinrichtungen oder Jugendclubs und neuerdings auch in Erholungsarealen wie den Gärten der Welt, dem Tempelhofer Feld oder dem Park am Gleisdreieck.