«Wir sind vorbereitet»: Berlin wappnet sich für Schweinepest

Berlin bereitet sich auf das Ausbrechen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vor. «Berlinweit werden Schutzzäune angeschafft, es wird bezirksübergreifend an den Vorbereitungen gearbeitet», sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.

So sehen die Zäune gegen die Schweinepest aus.

Der Außenbezirk liegt am nächsten an Polen, wo seit Mitte November bereits mehr als 50 Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei toten Wildschweinen nachgewiesen wurden. Das Landesforstamt habe den Angaben nach fünf Kilometer Zaun angeschafft, der Bezirk selbst habe in eineinhalb Kilometer Zaun investiert. «Vorbeugend wird kein Zaun aufgestellt, aber wir sind vorbereitet», hieß es weiter.