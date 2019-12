Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Brand bei Autohaus in Zehlendorf

In Zehlendorf haben in der Nacht zu Montag mehrere Autos an einem Autohaus gebrannt.

© dpa

40 Feuerwehrleute konnten kurz nach 0.30 Uhr ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude im Hegauer Weg verhindern, wie die Feuerwehr am Montagmorgen (16. Dezember 2019) mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Vor zwei Wochen hatten in Charlottenburg zwei Fahrzeuge an einer Autowerkstatt gebrannt. Dort hatte das Feuer auch das Gebäude beschädigt. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. In Berlin werden nachts immer wieder Autos von Unbekannten angezündet und zerstört.

