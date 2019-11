Bildungssenatorin bleibt dabei: Sommerferien erst ab Juli

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hält auch nach den kritischen Anmerkungen aus Bayern an ihren Forderungen zur Reform der Sommerferienregelung fest.

Berlin und Hamburg wollen, dass die Ferien erst im Juli beginnen und die Termine aller Bundesländer enger zusammenrücken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist dagegen: «Wir haben unseren Biorhythmus mit den Ferien - den wollen wir gern behalten», sagte Söder am Mittwochabend in München. «Wir haben das schon immer so gemacht - das hat sich gut bewährt.» Scheeres erklärte am Donnerstag (28. November 2019), die Ferien sollten zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen. «Ich hoffe weiterhin, dass möglichst alle Bundesländer mitziehen.»