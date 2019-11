Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

RBB-Intendantin: Stehen für die Finals 2021 in Berlin bereit

Berlin will in zwei Jahren erneut die Finals organisieren. «Wir würden es gerne wieder machen», sagte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger am Dienstag beim ARD-Sportforum in Berlin. «Wir stehen für 2021 bereit.»

Die parallel durchgeführten deutschen Meisterschaften mehrerer Sportarten hatten in diesem Jahr ihre Premiere in Berlin erlebt und sollen im kommenden Jahr in der Metropolregion Rhein-Ruhr stattfinden.

«Das ist großartig gewesen», sagte Schlesinger zu den ersten Finals im August in Hauptstadt. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und das ZDF hatten die TV-Übertragungen gemeinsam organisiert. Durchschnittlich mehr als eine Million Zuschauer hatten die Finals im Ersten und im Zweiten gesehen.