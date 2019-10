Warnstreik am Zoo: Arbeitgeberseite will Einigung mit Verdi

Der Kommunale Arbeitgeberverband Berlin (KAV) hat mit Unverständnis auf den Warnstreik der Beschäftigten am Donnerstag beim Berliner Zoo, Tierpark und Aquarium reagiert. «Aus Arbeitgebersicht sind wir gemeinsam auf einem guten Weg», teilte KAV-Geschäftsführerin Claudia Pfeiffer mit. Der Verband gehe daher von einer schnellen Einigung aus. Personalleiterin Adriane Simaitis stellt den Beschäftigten demnach «Entgeltsteigerungen von bis zu fünf Prozent» in Aussicht.

Mehr als 100 Beschäftigte von Zoo, Tierpark und Aquarium haben sich am Donnerstag nach Verdi-Angaben am Warnstreik beteiligt. Im Zoo sei nur noch eine Kasse besetzt, es würden sich Warteschlangen bilden. Die Versorgung aller Tiere sei jedoch jederzeit sichergestellt. Arbeitgeber und Gewerkschaft verhandeln bereits seit Mitte 2018 ein neues Entgelttarifsystem. Die Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden.