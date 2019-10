Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Weihnachtsmarkt Charlottenburg: Veranstalter möchte Einigung

Nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts gegen den traditionellen Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg hofft der Veranstalter noch auf eine Einigung mit den Behörden. An diesem Montag wolle er dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ein Konzept für die vom Gericht geforderten Sicherheitsauflagen vorlegen, sagte Veranstalter Tommy Erbe am Samstag. Er hoffe, bis Dienstag eine Genehmigung zu bekommen, damit der Weihnachtsmarkt wie geplant stattfinden könne.

© dpa

Das Gericht hatte entschieden, dass die Marktbetreiber keinen Anspruch auf eine Genehmigung durch das Bezirksamt haben. Eine Genehmigung könne aktuell nur bei einem überwiegenden öffentlichen Interesse erteilt werden, teilte das Gericht am Freitag mit. Voraussetzung sei aber, dass der Markt die notwendige Sicherheit gewährleiste. Das sei aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Das Gericht wies damit einen Eilantrag der Betreiber zurück.

Er sei über die Forderung des Gerichts verwundert, sagte Erbe am Samstag. Über all die Jahre hinweg habe es dazu keine Probleme gegeben. Angesichts der Verzögerungen müsse er im Fall einer Genehmigung mit Hochdruck den Markt für die rund 120 Aussteller vorbereiten.

2018 war der Markt vom Bezirksamt erst genehmigt worden, nachdem sich die Veranstalter bereit erklärt hatten, auf eigene Kosten Barrieren aufzubauen. In diesem Jahr wollten die Betreiber gerichtlich klären lassen, wer die Kosten zur Sicherung vor äußeren Gefahren tragen muss.

Am 19. Dezember 2016 war der Terrorist Anis Amri mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast, zwölf Menschen starben. Daraufhin wurden viele Weihnachtsmärkte mit Barrieren gegen Fahrzeuge gesichert.