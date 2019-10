Friede Springer und Rudolf-August Oetker erhalten Orden

Die Verlegerin Friede Springer und der Unternehmer Rudolf-August Oetker werden heute mit dem Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überreicht die Orden in der Schlosskirche Wittenberg. Friede Springer habe als Managerin des Verlages und Alleingeschäftsführerin der Springer-Holding die Verlagsgruppe zum zweitgrößten Medienkonzern Deutschlands aufgebaut, hieß es aus der Staatskanzlei. Die Verlegerin werde für ihr gesellschaftliches und kulturelles Engagement ausgezeichnet.

Sie unterstütze unter anderem ein Koordinierungszentrum mit Sitz in Wittenberg, das den deutsch-israelischen Jugendaustausch fördere. Friede Springer habe zudem eine Stiftungsprofessur am Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik eingerichtet und sich als stellvertretende Vorsitzende des «Freundeskreises Luther» engagiert. «Dank ihrer Unterstützung konnten zahlreiche wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Projekte in Sachsen-Anhalt realisiert werden», hieß es weiter.