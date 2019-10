Jutta Ditfurth bewertet Extinction Rebellion als «Sekte»

Die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hat vor der Klima-Bewegung Extinction Rebellion (XR) gewarnt.

«XR ist keine «gewaltfreie Klimabewegung», sondern eine religiöse-gewaltfreie esoterische Sekte, welche an die Apokalypse der baldigen «Auslöschung der Menschheit» glaubt und «Selbstaufopferung» empfiehlt», twitterte Ditfurth am Sonntagabend.

Außerdem schüre die Bewegung Emotionen, die den Verstand vernebelten. Etwa wenn behauptet werde: «Wir sind die letzte Generation der Menschheit vor der Auslöschung». Die 68-Jährige warnte davor, sich an den Aktionen in Berlin zu beteiligen. Stattdessen empfahl sie unter anderem, Fridays for Future zu unterstützen.

© dpa

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Montag eine Arche an der Siegessäule in Berlin-Tiergarten aufgestellt. Das hölzerne Boot soll an das Artensterben erinnern. mehr