415 Stunden DDR-Videos online

Ein internationales Team hat private Videoaufnahmen von Dutzenden DDR-Familien online zugänglich gemacht. In dem Onlinearchiv «Open Memory Box» sind seit Montag insgesamt 415 Stunden DDR-Alltag zu sehen. Darunter sind etwa Kindergeburtstage und Beerdigungen, aber auch Filmsequenzen, die Demonstrationen oder die Republikflucht zeigen. 149 DDR-Familien drehten die privaten Aufnahmen zwischen 1947 und 1990.

«Unsere Absicht ist es, festgefahrene Stereotypen - sowohl schönfärberische als auch schwarzmalerische - bei der Bewertung der DDR-Vergangenheit mit einer anderen Sichtweise aufzubrechen», sagte der schwedische Filmemacher und Initiator des Projekts, Alberto Herskovits, am Montag. Durch «Open Memory Box» habe man das Privileg, im Nachhinein in das Privatleben der Menschen hineinzuschauen. Die Aufnahmen seien nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen und zeigten, dass das Leben in der DDR weiterging - wenn auch mit Einschränkungen, sagte Herskovits.