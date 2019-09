Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Tausende zum Klimastreik in Berlin erwartet

Mit unterschiedlichsten Aktionen wollen heute in Berlin Tausende Menschen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Zur voraussichtlich größten Demonstration verschiedener Bündnisse unter dem Motto «Alle fürs Klima» erwarten die Veranstalter 10 000 Teilnehmer. Sie startet und endet am Brandenburger Tor. Geplant sind außerdem ein Fahrrad- und ein Schiffskorso, mehrere weitere Demonstrationen sowie ein Party-Protestzug der Berliner Clubbetreiber am Nachmittag. Mehrere Gruppen wie Extinction Rebellion planen außerdem Straßenblockaden, um den Verkehr zeitweise lahmzulegen. Nahe des Kanzleramtes wurde ein Protestcamp mit Zelten aufgebaut.

© dpa

Bundesweit sind am Freitag anlässlich eines Klimastreiks nach Angaben der Bewegung Fridays for Future mehr als 530 Demonstrationen geplant. Auch in vielen anderen Staaten gibt es Streik- und Protestaufrufe. Das Klimakabinett, ein Ausschuss der Bundesregierung, will an dem Tag seine Strategie für mehr Klimaschutz in Deutschland vorlegen.