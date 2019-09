Initiative: Berlin will Mieter von Grundsteuer befreien

Deutschland diskutiert über den Berliner Mietendeckel, der in den kommenden Monaten kommen soll. Doch der rot-rot-grüne Senat hat noch mehr Ideen, wie Mieter entlastet werden könnten.

Berlin (dpa/bb) - Das Land Berlin will Mieter von der Grundsteuer befreien und plant dazu eine Bundesratsinitiative. Ein entsprechender Gesetzentwurf steht am Dienstag auf der Tagesordnung des rot-rot- grünen Senats, wie eine Sprecherin der Berliner Finanzverwaltung am Montag erklärte. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.