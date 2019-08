Sommerkino-Reihe: Das Erste zeigt «Vorwärts immer!»

Verwechslungskomödien haben ihren eigenen Charme. Im Ersten ist jetzt eine besondere zu sehen. Sie spielt zur Zeit der Wende und bietet viel Slapstick, rasantes Tempo und einen fulminanten Schluss.

Berlin, am 9. Oktober 1989, kurz vor der Wende: Der Schauspieler Otto (Jörg Schüttauf) probt für seine Theaterrolle als DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker. Damit will er groß herauskommen - allerdings ist das Stück nicht genehmigt. Er hat eine weitere Sorge: Seine schwangere Tochter Anne (Josefine Preuß) will zu ihrer Mutter in den Westen fliehen. Und zwar mit einem gefälschten Reisepass, ausgestellt vom Fluchthelfer August (Jacob Matschenz), aber ohne ihren Freund Matti (Marc Benjamin).