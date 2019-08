Schulstart für mehr als 33.000 Berliner Erstklässler

Zehntausende Berliner Erstklässler haben am Montag ihren ersten Schultag. Eine Woche nach Ferienende für die anderen Schüler beginnt für sie nun der Unterricht.

Nicht alle Erstklässler auf Wunschschule

Insgesamt gibt es in Berlin laut Bildungsverwaltung rund 410 Grundschulen in öffentlicher und freier Trägerschaft. Nicht alle Kinder konnten nach Angaben aus den Bezirken auf ihrer Wunschschule aufgenommen werden. Einige Eltern haben dagegen geklagt, daher laufen etliche Verfahren vor Verwaltungsgerichten. Manche erste Klassen haben mehr Schüler als die vorgesehene Maximalzahl von 26. Grund ist ein Mangel an wohnortnahen Schulplätzen in einigen Stadtteilen.