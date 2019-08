Studie: Wenn Journalisten Post von Medienanwälten bekommen

Journalisten erhalten manchmal schon vor der Veröffentlichung ihrer Berichte Post von Anwälten. Sie sollen dann oft davon abgehalten werden, sensible Themen aufzugreifen. Eine neue Studie zeigt, wie solche Versuche aussehen - und wie Journalisten damit umgehen.

Berlin (dpa) - Nicht jedem gefällt, was Medien berichten. Einer neuen Untersuchung zufolge versuchen manche Medienanwälte daher, im Auftrag ihrer Mandanten Journalisten und Redaktionen von geplanter Berichterstattung abzuhalten. Zu diesem Ergebnis kommen Medienrechtler der Universität Dortmund in einer Studie im Auftrag der Otto Brenner Stiftung (OBS) und der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.