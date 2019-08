Senator sieht finanziellen Spielraum Berlins schwinden

Finanziell war das einst klamme Berlin zuletzt auf Rosen gebettet. Gute Konjunktur und stark steigende Steuereinnahmen machten es möglich. Nun beginnt der Finanzsenator umzusteuern.

Berlin (dpa/bb) - Der finanzielle Spielraum Berlins wird in den kommenden Jahren enger. Ab 2022 werde es daher nötig sein, die Investitionen auf dem dann erreichten Niveau von 2,5 Milliarden Euro jährlich zu deckeln, kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag an. Dazu müssten bei den Ausgaben im Haushalt verstärkt Schwerpunkte gesetzt werden. Zudem werde es Zuwachs beim Personal nur noch dort geben, wo das Bevölkerungswachstum dies nötig mache.