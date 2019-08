Treuhand-Akten öffnen: Parteien offen für Grünen-Forderung

Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall wollen die Berliner Grünen, dass die Akten der Treuhand frei zugänglich gemacht werden. Wie stehen andere Berliner Politiker dazu?

Die Grünen-Fraktion hatte am Donnerstag auf ihrer Sommerklausur in Prag einstimmig beschlossen, dass Akten der Treuhand schnellstmöglich als offene Daten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Die Treuhandanstalt hatte die Umwandlung der DDR-Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft entscheidend mitgesteuert. Dabei fielen Millionen Jobs im Osten weg. Allerdings war die DDR-Wirtschaft zur Wende in großen Teilen marode und Industrieanlagen veraltet.