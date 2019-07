Sachsens Fußball-Chef kritisiert Präsidentensuche im DFB

Nach Auffassung von Sachsens Fußball-Chef Hermann Winkler hat der Deutsche Fußball-Bund bei seiner Präsidentensuche «das intransparenteste und undemokratischste Verfahren gewählt, das man sich denken kann». Dies kritisierte der CDU-Politiker im Fantalk der MDR-Sendung «Sport im Osten».

Der DFB habe «eine Schweizer Personalagentur beauftragt, Kriterien zu suchen, wie die Frau oder der Mann an der Spitze aussehen muss. Und jetzt wird gerade gekungelt, wie das alles vonstatten gehen soll», meinte Winkler. Der 56-Jährige, der von 2009 bis 2019 im Europäischen Parlament saß, sagte zudem: «Ich glaube, in dem Verfahren läuft es nicht unbedingt in diese Richtung, dass es jemand aus dem Osten wird.»