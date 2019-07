Berlin erinnert an die Mondlandung

50 Jahre nach der Mondlandung haben Interessierte in Berlin einige Gelegenheiten, sich mit dem historischen Ereignis auseinanderzusetzen. Promi-Besuch bekommt etwa das Zeiß-Großplanetarium: Es feiert am Samstag (ab 14.00 Uhr) ein Mondfest, zu dem sich Astronaut Alexander Gerst angekündigt hat. «Astro-Alex» hält nach Angaben der Stiftung Planetarium Berlin einen Vortrag über seine Mission auf der internationalen Raumstation ISS. Daneben sind mehrere Programmpunkte der Mondlandung gewidmet, für Kinder gibt es Experimentierstationen.

Zum Jubiläum bringen die Großplanetarien zudem ein neues Programm an den Start: «Die Apollo-Story - Capcom Go!». Es schlägt laut Ankündigung einen Bogen vom ersten «kleinen Schritt» bis in die heutige Zeit. Von Donnerstag an steht es auf dem Spielplan, beim Mondfest ist eine Kurzversion zu sehen.