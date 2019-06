Direktor der Stiftung Jüdisches Museum zurückgetreten

Das Jüdische Museum Berlin war zuletzt öfter in den Schlagzeilen - nicht nur wegen seiner neuen geplanten Dauerschau. Aus Israel kam Kritik an einer Ausstellung, vom Zentralrat der Juden wegen eines umstrittenen Tweets. Nun ist der Direktor zurückgetreten.

Berlin (dpa) - Der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer (75), ist zurückgetreten. Schäfer habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Freitag seinen Rücktritt angeboten, «um weiteren Schaden vom Jüdischen Museum Berlin abzuwenden», teilte das Museum am Abend mit. Grütters erklärte, sie respektiere die Entscheidung Schäfers. «Alle Verantwortlichen müssen dazu beitragen, dass sich das Jüdische Museum Berlin wieder auf seine inhaltlich wichtige Arbeit konzentrieren kann», hieß es weiter.

Um das Haus hatte es in den vergangenen Monaten politische Turbulenzen gegeben. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert, eine Ausstellung zu schließen. Die Sonderschau «Welcome to Jerusalem», die bis Ende April zu sehen war, präsentiere eine einseitige, «palästinensisch-muslimische Sicht» auf die Stadt. Schäfer und Grütters hatten die Vorwürfe als politische Einmischung deutlich zurückgewiesen.