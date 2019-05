EWN beantragt Genehmigung für neue Castoren-Halle

Das Entsorgungswerk Nord hat den Bau eines Ersatzlagers für 74 Behälter mit hoch radioaktivem Abfall beantragt. Das jetzige Lager erfüllt nicht die künftigen Sicherheitsanforderungen, etwa im Fall eines Terroranschlags.

Lubmin (dpa/mv) - Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) in Lubmin bei Greifswald muss aufgrund höherer Sicherheitsanforderungen ein neues Zwischenlager für hoch radioaktiven Abfall bauen. Am Mittwoch sei nach mehrmonatiger Planung der Antrag auf die atomrechtliche Genehmigung für das Ersatzlager namens Estral gestellt worden, teilte das bundeseigene Unternehmen mit. In der neuen Halle sollen 74 Castor-Behälter mit Brennstäben aus den DDR-Kernkraftwerken Greifswald und Rheinsberg (Brandenburg) sowie aus einem Tochterunternehmen in Karlsruhe und dem Nuklearschiff «Otto Hahn» eingelagert werden. Die Castoren befinden sich in der Halle 8 im Zwischenlager Nord des EWN. Die Halle 8 steht nicht frei und kann laut Unternehmen nicht umbaut werden, um die Wände zu verstärken.