Rigaer Straße: Brennende Mülltonnen, Steine gegen Polizei

Immer wieder werden in Berlin-Friedrichshain in der Nähe einst besetzter Häuser Polizisten angegriffen. Auch dieses Mal kam es nach Einbruch der Dunkelheit zu Gewalt. Die Gewerkschaft der Polizei zeigt sich entsetzt.

Berlin (dpa/bb) - In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind Polizisten nach eigenen Angaben mit Steinen, Farbbeuteln und Flaschen attackiert worden. Auch Mülltonnen wurden demnach in der Nacht zum Samstag entzündet. Die Polizei war über Stunden mit insgesamt 180 Kräften im Einsatz. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte eine politische Lösung «und zwar, bevor ein Mensch dort sein Leben lässt». Die oppositionelle CDU verurteilte den neuerlichen Gewaltausbruch und warf Innensenator Andreas Geisel (SPD) vor, die Lage nicht im Griff zu haben. In der Rigaer Straße und der Umgebung mit einstmals etlichen besetzten Häusern greifen Linksautonome immer wieder Polizisten an oder beschädigen Autos.