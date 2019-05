Abgeordnetenhaus würdigt 70 Jahre Grundgesetz

Die Europawahl steht vor der Tür. Im Berliner Abgeordnetenhaus schlagen Politiker eine Verbindung zum Grundgesetz, das vor 70 Jahren in Kraft trat.

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den Wert des Grundgesetzes anlässlich dessen Unterzeichnung vor 70 Jahren gewürdigt. Zugleich riefen Politiker am Donnerstag in der Plenarsitzung Berliner dazu auf, am Sonntag bei der Europawahl (26. Mai) abzustimmen.