Warnstreiks bei Banken für Freitag angekündigt

Berliner und Brandenburger müssen an diesem Freitag (17. Mai 2019) mit eingeschränktem Service bei mehreren Banken rechnen.

Vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Berliner Sparkasse , Deutsche Bank, Commerzbank, Investitionsbank Berlin, Targobank, UniCredit Bank/Hypovereinsbank und die Deutsche Kreditbank. Es sei mit Verzögerungen im Arbeitsablauf und mit geschlossenen Filialen zu rechnen, teilte Verdi mit. Am Hackeschen Markt ist eine Kundgebung der Beschäftigten geplant.

Verdi fordert Lohnsteigerung um sechs Prozent

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit 200 000 Bank-Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, einen Anspruch auf Weiterbildung sowie sechs bezahlte «Gesundheits- und Entlastungstage» pro Jahr. Aus Sicht der Arbeitgeber verlangt die Gewerkschaft zu viel. Die Banken stehen unter Druck wegen niedriger Zinsen, stärkerer Regulierung und der Konkurrenz neuer Online-Banken. Beide Seiten setzen sich am Montag in Wiesbaden wieder an einen Tisch.