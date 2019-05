Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Astronaut Alexander Gerst in Berlin erwartet

Mehrere Monate nach seiner Rückkehr von der Internationalen Raumstation (ISS) tritt Astronaut Alexander Gerst (43) heute gleich mehrfach in Berlin in Erscheinung. Der Geophysiker aus Künzelsau in Baden-Württemberg ist zunächst im Wirtschaftsausschuss des Bundestages zu Besuch. Am Nachmittag spricht «Astro-Alex» zum Abschluss der Digitalkonferenz re:publica - es soll um das Verhältnis von Raumfahrt und Gesellschaft gehen. Zu beiden Terminen wird auch der Chef der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), Johann-Dietrich Wörner, erwartet. Gerst war im Dezember von seiner inzwischen zweiten Mission auf der ISS zurückgekehrt. Bei der re:publica ist das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt.

