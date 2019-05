Verfassungsschutz: Berlin Experimentierfeld für Extremisten

Es dürften schwierige Haushaltsverhandlungen in der Koalition werden. Der Innensenator will mehr Geld für den Verfassungsschutz. Vor allem wegen der gewachsenen Zahl von Islamisten, die beobachtet werden sollen.

Berlin (dpa/bb) - Berlin ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein Anziehungspunkt für Extremisten verschiedener Ausrichtungen. So stieg die Zahl der Salafisten, also besonders radikaler Muslime, bis Ende 2018 auf 1020. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, den Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag präsentierte. Ein Jahr zuvor waren es noch 950 Salafisten. Die Hälfte von ihnen gilt als gewaltbereit. Demnach ist die Gefährdungslage durch islamistischen Terrorismus unverändert hoch. Mehrere Moscheen werden daher weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet.