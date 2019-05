Berlins Innensenator nimmt Juso-Chef Kühnert in Schutz

Juso-Chef Kevin Kühnert bekommt nach seinem umstrittenen Vorstoß zur Kollektivierung von Unternehmen teilweise Rückendeckung aus seinem Berliner SPD-Landesverband. «Die Aufregung um diese Äußerung von Kevin Kühnert zeigt zumindest, dass er die richtige Frage gestellt hat. Nämlich die Frage nach der Verteilung von Einkommen», sagte Berlins Innensenator und SPD-Vize Andreas Geisel am Donnerstagabend in der RBB-Sendung «Talk aus Berlin».

Kühnert hatte in der «Zeit» zum Thema Sozialismus gesagt, er trete für eine Kollektivierung großer Unternehmen «auf demokratischem Wege» ein: «Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW "staatlicher Automobilbetrieb" steht oder "genossenschaftlicher Automobilbetrieb" oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.» Im «Spiegel» legte Kühnert nach: Der Kapitalismus sei in «viel zu viele Lebensbereiche» vorgedrungen: «So können wir auf keinen Fall weitermachen.»