Polizei entschuldigt sich für späte Info zu totem Israeli

Die Berliner Polizei hat im Zusammenhang mit einem tot in einem Hotelzimmer gefundenen Touristen aus Israel Fehler eingeräumt und sich bei den Angehörigen entschuldigt. Eine Prüfung habe ergeben, «dass die unverzügliche Information der Botschaft leider versäumt wurde, teilte die Pressestelle am Donnerstag mit. «Erst dann hätte durch diese eine Weiterleitung an die Angehörigen erfolgen können.» Das Versäumnis werde intern aufgearbeitet und die Beteiligten Dienststellen würden sensibilisiert. Die Benachrichtigung von Angehörigen und die Gewährleistung einer Erstbetreuung durch die Polizei oder Dritte seien bei Todesfällen sehr wichtig.

Nach Medienberichten soll die Familie des 36-jährigen Israelis kritisiert haben, dass sie trotz einer Vermisstenmeldung zu Beginn der Feiertage erst mehrere Tage nach dem Fund der Leiche informiert wurde. Die Leiche des Israelis wurde laut Polizei am Nachmittag des Karfreitags in einem Hotelzimmer in Schöneberg gefunden. Die Todesursache ist laut Polizei noch unbekannt. Es habe zwar keine konkreten Hinweise auf ein Verbrechen gegeben, es habe aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Die Leiche soll deshalb obduziert werden.

Der Israeli soll am Mittwoch in Berlin angekommen sein, schrieb die «Times of Israel» mit Berufung auf seine Familie. Weil er ab Donnerstag nichts mehr von sich hören ließ, meldete die Familie sich demnach in der Folge bei der israelischen Botschaft und Polizeibehörden, außerdem veröffentlichte sie eine Suchanzeige im Internet. Am Dienstag teilte das israelische Außenministerium mit, dass es über den Tod des vermissten Mannes informiert worden sei.