Rückgabe sterblicher Überreste indigener Australier

Mit feierlichen Zeremonien hat Australien aus deutschen Museen die sterblichen Überreste von 53 Ureinwohnern des Landes zurückgenommen. Die menschlichen Gebeine stammen aus Grabplünderungen oder von Opfern gewaltsamer Auseinandersetzungen.

Zu einer Feierstunde in der australischen Botschaft waren am Montag Vertreter der Yawuru Community nach Berlin gekommen. Zuvor hatte es bereits Zeremonien in München und Stuttgart gegeben. Bis Ende des Jahres ist eine weitere Rückgabe angekündigt.