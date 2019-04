Jeder fünfte Achtklässler in Berlin feiert Jugendweihe

Ein Initiationsritual ins Erwachsenenleben: Die Tradition der Jugendweihen reicht mehr als hundert Jahre zurück. Auch in Berlin feiern viele Jugendliche das Fest.

Berlin (dpa/bb) - Rund 4500 Berliner Jugendliche feiern in diesem Jahr ihre Jugendweihe. Damit nimmt fast jeder fünfte Schüler der achten Klassen an dem nicht-religiösen Ritual teil. Diese Zahl sei in den letzten Jahren weitgehend konstant geblieben, erklärten Sabrina Banze vom Humanistischen Verein Berlin-Brandenburg und Andrea Thiesen vom Jugendweiheverein Berlin/Brandenburg. Die ersten Feiern werden am Samstag ausgerichtet.