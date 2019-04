Holzhaus und Wald in Berlin-Köpenick abgebrannt

Nach einem verheerenden Feuer ist von einer Kindertagesstätte in Köpenick nicht mehr viel übrig. Bei dem Einsatz muss die Feuerwehr auch einen größeren Waldbrand verhindern.

Berlin (dpa/bb) - In der Wald-Kita eines Freien Trägers in Berlin-Köpenick ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das rund 150 Quadratmeter große Holzhaus in der Alfred-Randt-Straße und Bäume im Umkreis brannten lichterloh, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Die Polizei ging von einer Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin erklärte. Zuvor hatte die «B.Z.» über das Feuer berichtet.