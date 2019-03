«Ehrliches Ergebnis»: Fraktionschef Saleh im Amt bestätigt

16 Monate nach einem internen Aufstand wird Raed Saleh erneut zum Berliner SPD-Fraktionschef gekürt. Doch gestärkt haben dürfte ihn die Wahl nicht.

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh ist trotz Kritik in den eigenen Reihen in seinem Amt bestätigt worden. Bei der turnusmäßigen Wahl am Dienstag kam Saleh jedoch auf weit weniger Stimmen als beim letzten Mal: 25 der 38 SPD-Abgeordneten im Berliner Parlament votierten für den 41-Jährigen. 8 Abgeordnete versagten ihm in einer geheimen Wahl ihre Stimme. Es gab 5 Enthaltungen. Die Zustimmung lag damit bei knapp 65,8 Prozent, Gegenkandidaten gab es nicht. 2016 war Saleh noch mit knapp 92 Prozent zum Fraktionschef gewählt worden.