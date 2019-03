Dynamo gegen Chemnitz: Trauertransparente werden verboten

Die Berliner Polizei hat das Fußballspiel der Regionalligisten BFC Dynamo gegen den Chemnitzer FC im Berliner Jahn-Sportpark als «mittleres Risikospiel» eingestuft. «Wegen der Rivalität zwischen den Vereinen werden wir heute Abend mit bis zu 240 Polizisten vor Ort sein», sagte ein Sprecher am Mittwoch. Trauertransparente seien nach einer Entscheidung des Einsatzleiters ausdrücklich nicht gestattet.

Am vergangenem Samstag hatte es im Chemnitzer Stadion Trauerbekundungen für den gestorbenen Thomas Haller gegeben, der als Mitbegründer einer ehemaligen rechtsextremen Organisation gilt. Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes ermittelt nach den Vorkommnissen. «Für das Spiel in Berlin wurde uns nichts in dieser Richtung angekündigt, aber wir werden ganz genau hinsehen», erklärte der Sprecher.