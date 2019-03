Mitte: Stromausfall rund um den Alexanderplatz behoben

«Seit etwa halb sechs sind alle Kunden wieder versorgt», sagte eine Sprecherin von Stromnetz Berlin der Deutschen Presse-Agentur. 900 Haushalte im Bezirk Mitte waren am Dienstagabend von der Stromversorgung abgeschnitten , in der Nacht waren nach Angaben des Netzbetreibers zunächst noch 600 betroffen. Ursache waren nach Angaben des Energieversorgers Schäden an zwei Kabeln, die Ursache der Schäden war am Morgen noch unklar. Der öffentliche Nahverkehr war nicht beeinträchtigt. Erst vor zwei Wochen kam es zu einem Stromausfall im Stadtteil Köpenick , bei dem mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Betriebe über 30 Stunden lang ohne Strom auskommen mussten.