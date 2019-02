Digitalpakt bringt Berlin 260 Millionen Euro

Der Pakt zwischen Bund und Ländern für neue Computer, besseres Internet und digitale Lehrmethoden beschert den Schulen in der Hauptstadt einen Geldregen.

26 Millionen zusätzlich für Digitalisierung

«Zudem wird Berlin rund 26 Millionen Euro eigene Mittel in den kommenden fünf Jahren für die Digitalisierung an Schulen einsetzen», kündigte Scheeres an. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch im Vermittlungsausschuss auf eine für den Digitalpakt nötige Grundgesetzänderung verständigt. Bis zum 15. März wird das Projekt voraussichtlich endgültig beschlossen sein.