Warnstreiks an Jugendämtern am Dienstag

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Berliner Jugendämter und Jugendfreizeiteinrichtungen für kommenden Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen.

Mit dem ganztägigen Ausstand will die Gewerkschaft für eine geringere Arbeitsbelastung und für höhere Gehälter kämpfen, sagte Gewerkschaftssekretärin Anna Sprenger am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Demonstrationszug werde am Vormittag zum Dienstsitz des Berliner Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) ziehen. Kollatz ist Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.