Lösung für gekündigte Kita-Kinder in Sicht

Nach der massenhaften Kündigung der Betreuung in der Tempelhofer Kita «Notenzwerge» können voraussichtlich alle betroffenen Kinder in anderen Einrichtungen unterkommen. Laut Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) haben Kitas des Bezirks 87 Plätze bereitgestellt. Außerdem gebe es noch Angebote freier Träger. «Wir kommen wahrscheinlich auf die benötigte Anzahl von Plätzen», sagte Schworck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. In dieser Woche sollen die Eltern über die Angebote informiert werden. Wegen Personalnot hatte die Kita Notenzwerge auf einen Schlag die Betreuung von 113 Kindern und damit rund der Hälfte aufgekündigt.

Es müsse noch geklärt werden, wer in welcher Kita untergebracht werden kann, so der Jugendstadtrat. In den Kitas werde es bis zum Ende des Kitajahres zwar vorübergehend zu einer Überbelegung kommen. Aber diese sei zu bewältigen, sagte Schworck. Er selbst habe nicht mit so einer schnellen Lösung gerechnet.

Die betroffenen Kinder aus der Kita «Notenzwerge» drohten ab März ohne Betreuung dazustehen. «Unabhängig läuft die Personalsuche auf Hochtouren, um die Betreuungskapazität wieder zu erhöhen. Einige Eltern haben auch Kita-Plätze bei anderen Trägern gefunden», teilte eine Sprecherin des Trägers Rahn Education mit.