Mix aus Regen, Wolken und Sonne

Der Montag (18. Mai 2020) startet besonders im Norden Brandenburgs stark bewölkt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern vereinzelt etwas Regen geben. Im Berliner Raum und Südbrandenburg hingegegen bleibt es heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in der Uckermark , um 20 Grad in Berlin und bis zu 23 Grad in der Elbe-Elster-Region.