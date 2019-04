«True Italian Pizza Week» startet am Donnerstag

Vom 04. April 2019 an zeigen ausgewählte italienische Restaurants in Berlin bei der dritten «True Italian Pizza Week» wieder, was sie unter einer guten Pizza verstehen.

In den 32 teilnehmenden Lokalen haben die Gäste die Auswahl zwischen jeweils zwei Pizzen, die zusammen mit einem Aperitif und einem Digestif für 12 Euro probiert werden können. Einige Restaurants bieten wahlweise Pizza plus Softdrink für 10 Euro. Auf einem am Montagabend präsentierten Flyer sind alle Restaurants auf einem U-Bahn-Plan verzeichnet.

Zu essen gibt es neben Klassikern wie Margherita oder Marinara auch Kreationen wie Amatriciana, Vegetariana oder Pizza Sara. Alle 32 Restaurants tragen das Gütesiegel «True Italian», das von den Journalisten des «Berlino Magazine» vergeben wird, eines Berliner Online-Magazins auf Italienisch.

