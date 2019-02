Guide Michelin: Vier neue Sterne für Berlin

In Berlin etwa findet sich neu mit einem Stern das « Coda Dessert Dining », in dem es eine Küche auf Basis der Patisserie gibt. Dort sitze man an der Theke oder an Holztischen. «Das ist völlig entspannt.» Im « Ernst » - ebenfalls neu mit einem Stern in Berlin ausgezeichnet - umrahmt die Theke den Kochbereich des kleinen Restaurants. «Die Gastronomen haben erkannt, was die Gäste möchten, sie möchten gut essen in einem lockeren Ambiente», sagte der Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel. «Dieses Elitäre war gestern.»