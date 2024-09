Potsdamer Platz: Farben über Farben

Fans der großformatigen Installationen werden den Potsdamer Platz beim Festival of Lights lieben. Auf dem Marlene Dietrich-Platz formen mehrere Händepaare ein riesiges, buntes Herz, in dessen Mitte man sich fotografieren lassen kann. Am Eingang von The Playce schauen sich hingegen eine Schnecke und eine Raupe gegenseitig in die leuchtenden Augen.