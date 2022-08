The Playce (Potsdamer Platz Arkaden)

Ab 2022 sollen die Potsdamer Platz Arkaden nach umfangreichen Umbauarbeiten ein ganz neues Shopping-Erlebnis bieten.

Rundumerneuerung über drei Etagen - Teileröffnung am 15. September

Die Umbauarbeiten in dem 40 000 Quadratmeter großen Gebäude sind bereits in vollem Gang. Auf der Baustelle selbst erhält man schon jetzt eine Vorstellung von der neuen Shopping-Welt. Im Stil einer Markthalle und unter dem Namen "The Playce" sollen auf drei Etagen internationale Brands, Nahversorger und Dienstleister einziehen. Ein erster Teil des Centers soll nach nach Angaben der Betreiber am 15. September 2022 eröffnen. Die ersten Mieter sind unter anderem Caffe e Gelato und TK Maxx.