Weihnachtsmärkte künftig nur noch im 2G-Modell

Dies kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag (30. November 2021) nach der Senatssitzung an. Nach derzeitigem Stand bleibt die Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten weiterhin bestehen. Zusätzlich verlangen einige Betreiber von allen Besuchern einen aktuellen negativen Corona-Test. Diese Regelung gilt etwa auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt